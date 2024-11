Star Wars terá nova trilogia nos cinemas: veja o que se sabe

A produtora Lucasfilm/Disney estaria trabalhando em uma nova trilogia de filmes do universo de Star Wars. De acordo com informações do portal Deadline, divulgadas nesta quinta-feira (7/11), o projeto envolveria os episódios 10, 11 e 12 da saga.

Fontes ouvidas pelo portal indicaram que o roteirista Simon Kinberg foi o escolhido para dar vida a nova trilogia e que um acordo já teria sido acertado. Detalhes sobre história ou atores que retornariam para a saga ainda não foram revelados.

A ideia inicial é de que estava nova leva de filmes dê início a uma nova saga mas que converse com outras produções do universo que estão previstas para os próximos anos. Os projetos citados foram os de James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e Donald Glover.

O universo de Star Wars conta com uma série de conteúdos para o cinema e para o streaming. A série Star Wars: Skeleton Crew é o próximo conteúdo a ser lançado e tem estreia prevista no Disney + para o dia 3 de dezembro.