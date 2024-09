Starmer diz a Lula que apoia Brasil no Conselho de Segurança da ONU

Ricardo Stuckert/PR

1 de 1 Keir Starmer e Lula – Foto: Ricardo Stuckert/PRNova York – Em encontro bilateral na manhã desta quarta-feira (25/9), o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discutiram a reforma dos organismos internacionais. O Metrópoles apurou que Starmer disse a Lula que apoia a inclusão do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Em seu discurso na abertura da 79ª Assembleia Geral, na terça (24/9), Lula saiu em defesa de representação da África e da América Latina, países do chamado Sul Global, no Conselho de Segurança da ONU.

Mais cedo, em reunião ministerial do G20 realizado às margens da ONU, Lula defendeu revisar a Carta da organização forma de remodelar o organismo multilateral.

“Na sua atual configuração, o Conselho de Segurança tem se mostrado incapaz de resolver conflitos, e menos ainda de preveni-los… Com mais representatividade, em especial da África e América Latina e Caribe, teremos mais chance de superar a polarização que paralisa o órgão”, disse Lula na reunião desta quarta-feira.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?