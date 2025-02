Startups nativas de IA crescem rápido e mudam paradigmas no mercado

A maioria das empresas adota a IA generativa como uma inovação a ser integrada aos seus processos. No entanto, algumas startups nasceram com a IA como base de seus modelos de negócios, não precisando reimaginar ou reestruturar produtos e fluxos de trabalho.

Uma matéria do Wall Street Journal mostra que essas empresas estão explorando novos limites em setores como finanças, desenvolvimento de software e marketing, oferecendo soluções inovadoras e desafiando as concepções tradicionais de crescimento.

Embora o sucesso dessas empresas não seja garantido, elas são vistas como concorrentes em potencial e fontes de novas ideias para empresas estabelecidas.

Jared Spataro, da Microsoft, destaca que as startups nativas de IA representam um futuro do trabalho, onde a inteligência artificial substitui processos estruturados e traz rapidez e raciocínio dinâmico.

Essas empresas não veem a IA apenas como uma ferramenta para aumentar a produtividade, mas como um meio de transformação total.

Aplicando IA nas estruturas de trabalho, empresas novas desafiam o método das grandes corporações para crescer – Imagem: Thapana_Studio/Shutterstock

Empresas com IA no centro de tudo

A Supernatural AI, criada por veteranos da publicidade, é um grande exemplo deste tipo de empresa.

Sua plataforma, Supercharger, usa IA para otimizar processos de marketing, como análise competitiva e desenvolvimento de campanhas, eliminando a necessidade de processos longos e permitindo resultados mais rápidos.

Isso resultou em um crescimento acelerado e maior eficiência em comparação com modelos tradicionais.

Outro ponto importante é a construção de vantagens competitivas mais profundas por empresas nativas de IA. Elas conseguem criar plataformas dinâmicas e personalizadas, aprendendo com dados e fluxos de trabalho dos clientes.

Isso torna mais difícil para concorrentes substituírem esses serviços, gerando um fosso competitivo que cresce à medida que a plataforma é mais utilizada.

Exemplos como o da StackBlitz, que alcançou US$ 20 milhões em receita recorrente anual em apenas oito semanas, mostram como empresas nativas de IA estão ganhando escala rapidamente, uma conquista que seria impensável para empresas tradicionais, mas já ocorrem e estão mudando o ritmo e a natureza do crescimento no setor de tecnologia.

As novas startups criadas a partir da IA estão trazendo soluções inovadoras e conquistando o mercado rapidamente – Imagem: Anggalih Prasetya/Shutterstock

