Stênio Garcia acusa TV atual de ser etarista: ‘Não sabem escrever para atores velhos’

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, Stênio Garcia criticou os atuais autores por não quererem ou não saberem escrever para nomes veteranos como ele. Stênio não fez qualquer trabalho em 2024 e espera ser chamado em 2025.

“Os autores novos não sabem mais escrever para as pessoas velhas, mas o Brasil é cheio de idoso”, desabafou em entrevista para a revista Quem.

“Para um idoso trabalhar, o autor tem que saber escrever para ele. Ouvi o Tarcísio Meira dizer isso e bateu fundo em mim. Os grandes autores morreram ou não estão trabalhando”, lamentou.

Para sobreviver, Stênio Garcia tem outras fontes de renda como empresário. Seu último trabalho na televisão foi uma participação na série “Filhas de Eva”, da Globo, gravada em 2019 e exibida em 2021.

“Se o ator não empreende, e depende do audiovisual, que é o que paga melhor, não vive porque não tem constância. Todos os modelos de trabalho são por obra e, de repente, quando o ator é muito bom, são diárias. Não podemos nos deixar leiloar por menos do que valemos”, desabafa.

Stênio Garcia contou uma passagem que ocorreu em sua última novela, “Deus Salve o Rei” (2018), onde um ator, que ele não revelou o nome, disse que não gostava mais da atuação.

“É muito difícil escolher o trabalho e contracenar com pessoas que não tem ideia do que estão fazendo ali. Não tenho pressa mais, já ganhei todos os prêmios, já fiz tudo. Contracenar com um ator que não olha no olho? Não quero. Me brocha. Quero olhar no olho e entender o que ele está pensando”, comentou.

Leia Também: Mulher de Arlindo Cruz aparece com o namorado em saída de hospital