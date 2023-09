STF começa julgamento de mais seis réus pelos atos do 8 de Janeiro nesta terça

Até agora, o Supremo já condenou três réus pelos ataques e a maioria dos ministros entendeu que houve uma clara intenção por parte de uma multidão de tomada ilícita de poder

Sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília



O Supremo Tribunal Federal (STF) julga a partir desta terça-feira, 26, seis réus acusados de executarem as invasões e depredações aos prédios da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Até agora, o Supremo já condenou três réus pelos ataques. A maioria dos ministros entendeu que houve uma clara intenção por parte de uma multidão de tomada ilícita de poder, com uso de meios violentos para derrubar um governo democraticamente eleito. No julgamento desta semana os réus enfrentam penas que podem chegar a 30 anos de prisão. Eles respondem por crimes como abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. O julgamento será realizado em plenário virtual, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, para agilizar o processo. Vale destacar que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) questionou a corte alegando que o julgamento virtual poderia ferir o direito à ampla defesa dos réus. Moraes não acatou o pedido e afirmou que nenhum impedimento será feito, já que os advogados podem apresentar suas sustentações orais até esta segunda-feira, 25. O julgamento começa nesta terça e vai até o dia 2 de outubro.

