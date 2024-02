STF condena mais 15 réus por atos do 8 de Janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu em plenário o julgamento que condenou mais 15 réus acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), por participação nos atos no dia 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Com o julgamento finalizado de oito mulheres e sete homens, elevou para 86 o total de condenados com penas que variam de 3 a 17 anos de prisão. Os réus respondem pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A condenação também abrange o pagamento solidário da indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.

Confira os nomes dos 15 novos condenados:

Adalgiza Maria Dourado

Alessandra Faria Rondon

Ana Carolina Isique Guardieri Brendolan

Andre Luiz Barreto Rocha

Crisleide Gregorio Ramos

Daniel Soares do Nascimento

Diego Eduardo de Assis Medina

Ines Izabel Pereira

Joelton Gusmao de Oliveira

Levi Alves Martins

Luiz Fernando de Souza Alves

Nara Faustino de Menezes

Regina Aparecida Modesto

Tiago dos Santos Ferreira

Valeria Rosa da Silva Oenoki