STF forma maioria para condenação de réus da Boate Kiss

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou a maioria de votos pelp reestabelecimento da condenação dos quatro réus pela tragédia da boate Kiss. A decisão desta segunda-feira (3), determina a prisão imediata dos responsabilizados pelo incêndio que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 27 de janeiro de 2013.

A votação se deu em plenário virtual. Os ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes acompanharam o relator, Dias Toffoli. Os votos dos ministros Nunes Marques e André Mendonça ainda não foram proferidos, mas suas posições podem ser registradas no sistema eletrônico do Supremo até o fim da noite desta segunda.

Quatro réus são: o auxiliar da banda Luciano Bonilha (18 anos de prisão), o vocalista, Marcelo de Jesus (18 anos), e os sócios da boate Mauro Hoffmann (19 anos e seis meses) e Elissandro Spohr (22 anos e seis meses).