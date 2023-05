STF forma maioria para tornar réus mais 250 acusados de ato golpista

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes votou, neste domingo (7/5) para tornar réus mais 250 acusados do ato golpista de 8 de janeiro de 2023. Com isso, a Corte formou maioria para o recebimento do conjunto de denúncias contra este grupo. O placar contra os acusados está em 6 a 1, com apenas o voto divergente, do ministro André Mendonça, que rejeitou a denúncia contra 200 acusados.

O primeiro a acompanhar o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, foi Dias Toffoli, seguido por Cármen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin e agora Gilmar Mendes. Ainda faltam os votos dos ministros Luis Roberto Barroso, Luiz Fux e Kássio Nunes Marques.

No julgamento, os magistrados deverão analisar caso a caso de cada acusado pelos atos antidemocráticos, apresentando um voto para cada denúncia e devem também apontar também se há ou não indícios de crimes. Vale destacar que os atos antidemocráticos causaram um prejuízo calculado em R$ 26,2 milhões.

200 denúncias contra incitadores e autores dos atos antiodemocráticos;50 denúncias contra executores do vandalismo.Associação criminosa armada;Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;Golpe de Estado;Dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima;Deterioração de patrimônio tombado.Print-bolsonaristas-invadem-stf

Bolsonaristas invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde de 8 de janeiro

Pouco antes, os manifestantes haviam invadido Congresso Nacional e Palácio do Planalto

Dentro do prédio, golpistas depredaram patrimônio público

Extremistas deixaram local totalmente destruído

Policiais reagiram com bombas de gás lacrimogênio

Portas e janelas de vidro foram quebradas nas casas dos três poderes: Executivo, Lesgislativo e Judiciário

