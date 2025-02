STF invalida lei que proíbe linguagem neutra em escolas

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional, por unanimidade, parte de uma lei da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, que proibia o uso de linguagem neutra ou dialeto não binário na grade curricular e material didático das escolas públicas e privadas do município. De acordo com o Plenário do STF, normas gerais sobre educação são de competência da União.

A matéria foi apresentada pela Aliança Nacional LGBTI+ e pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas e julgada na sessão virtual finalizada na segunda-feira (3). O colegiado seguiu o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia.