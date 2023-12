STF libera novo julgamento sobre “revisão da vida toda”

Após destaque a pedido de Moraes, a votação deve recomeçar em 2024; o tema é julgado pela Corte desde 2022

Antes de pedido de destaque feito por Alexandre de Moraes, em dezembro, tema já havia sido destacado por Kassio Nunes Marques, em 2022

O plenário do STF liberou para julgamento nesta 4ª feira (13.dez.2023) o recurso sobre a chamada “revisão da vida toda” de aposentados. Ainda sem data para inclusão na pauta, a Corte deve julgar o tema só em 2024, dada a proximidade do recesso do Judiciário, que começa na 4ª feira (20.dez).

A revisão do benefício previdenciário estava prevista, anteriormente, para ser finalizada em 1º de dezembro. O julgamento, porém, foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes, que apresentou um pedido de destaque.

Em março de 2022, o ministro Kassio Nunes Marques também havia reiniciado a votação por meio de um pedido de destaque.

Quando destacado, o julgamento é interrompido no plenário virtual e encaminhado para recomeçar em ambiente físico. Em junho de 2022, o Supremo passou a considerar o aproveitamento de votos feitos por ministros aposentados em casos de destaque. Os outros devem votar novamente e podem adotar um novo posicionamento.

Em dezembro de 2022, o Supremo validou a revisão e permitiu que aposentados que entraram na Justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Antes da decisão, a revisão não era reconhecida.

PLACAR Antes da interrupção do julgamento, o placar do julgamento estava indefinido.

Os ministros Luiz Fachin, Rosa Weber (votou antes da aposentaria) e Cármen Lúcia votaram para estabelecer como marco para o recálculo o dia 17 de dezembro de 2019, data na qual o STJ (Superior Tribunal de Justiça) reconheceu o direito de revisão a um segurado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Roberto Barroso votaram pela anulação da decisão do STJ. Moraes, que suspendeu o julgamento, entendeu que o marco temporal seria 1° de dezembro de 2022, data na qual o Supremo decidiu a questão.

ENTENDA O processo julgado pelo STF trata de um recurso do INSS contra decisão do STJ que garantiu a um segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social) a possibilidade de revisão do benefício com base nas contribuições sobre o período anterior ao ano de 1994.

Durante a tramitação do processo, associações que defendem os aposentados pediram que as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994 sejam consideradas no cálculo dos benefícios. Essas contribuições pararam de ser consideradas em decorrência da Reforma da Previdência de 1999, cujas regras de transição excluíam da conta os pagamentos antes do Plano Real.

Segundo as entidades, segurados do INSS tiveram redução do benefício em função da desconsideração dessas contribuições.