STF mantém sessão plenária na tarde de hoje com presença restrita a partes e imprensa

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a sessão plenária desta quinta-feira, 14, a partir das 14 horas, mas restringiu a entrada na Corte aos advogados das partes e à imprensa previamente credenciada. “Todos serão submetidos a rigorosos procedimentos de segurança”, disse a assessoria do Tribunal em nota.

Ainda de acordo com a nota, o prédio principal do Supremo foi submetido na manhã desta quinta a vistoria e varredura por agentes da Polícia Federal e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar.

O Tribunal está cercado desde esta madrugada por grande e a medida “será mantida por prazo indeterminado”.

A abertura do edifício-sede à visitação pública também está suspensa até a reavaliação de procedimentos dos segurança.

