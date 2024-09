STF nega recurso de Janones e mantém processo movido por Bolsonaro

Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia negou recurso de André Janones contra a decisão que acolheu a queixa-crime apresentada por Jair Bolsonaro por ofensas feitas pelo deputado. Com isso, terá seguimento o processo penal por injúria instaurado em junho contra Janones.

No recurso, a defesa de Janones apontava uma contradição na decisão pela abertura do processo. Para o deputado, se as declarações contra o ex-presidente não podem ser consideradas como exercício de atividade parlamentar, não havendo imunidade, o caso não poderia ser julgado pelo STF porque tampouco configuraria foro privilegiado.

Em sua manifestação sobre o embargo de declaração apresentado por Janones, o vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, citou o voto vencido de Cristiano Zanin no julgamento sobre a abertura do processo.

Para Chateaubriand, a perspectiva “afasta, portanto, no caso, a alegada contradição, quer o fato de não se discutir a ausência de nexo entre o ato e o exercício das funções, senão apenas o eventual abuso no uso da prerrogativa, quer a inexistência de um juízo definitivo sobre a incidência da imunidade material”. O procurador se manifestou pela rejeição do recurso.

1 de 3

Cármen Lúcia decidiu pela rejeição do recurso apresentado por Janones

Nelson Jr./STF

2 de 3

Janones responde a processo penal no STF por chamar Bolsonaro de “ladrão de joias” e “assassino”

Renato Araújo/Câmara dos Deputados

3 de 3

Jair Bolsonaro acusa Janones de calúnia

Mateus Bonomi/Anadolu via Getty Images

Em sua decisão, a ministra Cármen Lúcia considerou os argumentos e alegou não haver contradição a ser sanada pelos embargos de declaração de Janones. O voto da relatora foi seguido pelos demais ministros do STF.

A queixa-crime contra Janones foi apresentada por Bolsonaro em abril de 2023. O ex-presidente acusou o deputado por injúria devido a publicações nas redes sociais que classificavam Bolsonaro como “miliciano”, “ladrão de joias”, “bandido fujão” e “assassino”.

Pandemia A denúncia também afirma que Janones sugeriu a responsabilização do ex-presidente “pela morte de milhares de pessoas” na pandemia de covid-19 e vinculou o nome de Bolsonaro “ao crime bárbaro que vitimou quatro crianças em uma creche na cidade de Blumenau (SC)”.