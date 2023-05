STF pede explicações a Lira sobre exclusão do Novo da CPMI do 8 de Janeiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso pediu explicações ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), sobre a exclusão do partido Novo da composição da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPMI) instituída para apurar os atos de 8 de Janeiro. A decisão do ministro foi publicada nesta segunda-feira 8, no site do Supremo. O Novo argumenta que o partido não poderia ter sido excluído por não ter alcançado a cláusula de barreira e que a Constituição prevê a proporcionalidade partidária na formação das comissões legislativas. O principal pedido do Novo é que seja reconhecido o “direito de participação dos partidos que não atingiram a cláusula de barreira, sob o sistema de rodízio, em vaga na CPMI”.

Leia também

Governo vai cobrar fidelidade da base aliada, afirma Padilha



Senadores visitam Torres na prisão, dizem que ex-ministro está ‘fragilizado emocionalmente’ e pedem soltura