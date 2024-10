STF voltará a analisar caso de Ednaldo Rodrigues nesta quarta-feira

Em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) anulou a eleição de Ednaldo, atendendo a um pedido do PCdoB que questionava a alteração das regras eleitorais da CBF. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar que permitiu o retorno de Ednaldo ao cargo.

RESUMO DO CASO

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) entrou com uma ação no TJ-RJ questionando a alteração das regras eleitorais da CBF e a eleição de Ednaldo Rodrigues; O TJ-RJ acatou o pedido do PCdoB e anulou a eleição de Ednaldo; O ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar que suspendeu a decisão do TJ-RJ e permitiu o retorno de Ednaldo ao cargo.

O STF está analisando o caso para decidir se mantém ou não a liminar de Gilmar Mendes e, consequentemente, se Ednaldo Rodrigues permanecerá na presidência da CBF. O PCdoB argumenta que a decisão do TJ-RJ viola a autonomia das entidades esportivas, garantida pela Constituição Federal.