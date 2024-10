Sthe Matos faz revelações sobre o passado: “Busquei preencher o vazio nas festas, álcool e em um nível mais profundo”

A influenciadora Sthe Matos surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (22) ao fazer revelações sobre a vida pessoal. Em uma nova fase após se transformar em coach, a blogueira falou sobre as mudanças que a transformaram na pessoa que é hoje e revelou ter buscado felicidade em festas, álcool e “em um nível mais profundo”, momento que exibe um vídeo soltando fumaça pela boca.

“Por mais que eu tivesse tudo que eu queria, sempre sentia falta de algo, algo que nem eu mesmo sabia o que era. Por muito tempo eu senti um vazio tão grande em meu peito. Estava sempre acompanhada, mas me sentia tão sozinha. Primeiro preenchi esse vázio com amizades e relacionamentos, depois com as festas. Busquei preencher no álcool e não encontrei. Fui em um nível mais profundo, mas também não encontrei”, contou a influenciadora.

Sthe, que sempre foi evangélica, reduziu a presença nas redes sociais desde maio, ausência sentida pelos seguidores que sempre questionavam o que tinha acontecido com a blogueira.