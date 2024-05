STJ dá vitória a Haddad em ação contra Paula Toller por uso de música

Tribunal entende que o atual ministro da Fazenda não teve culpa pelo uso da obra em sua campanha eleitoral à presidência em 2018

Segundo o relator da ação, ministro Marco Aurélio Bellizze, nem o PT e nem o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (foto), tinham conhecimento ou participaram da produção do vídeo Sérgio Lima/Poder360 – 26.mar.2024

Natália Veloso 14.mai.2024 (terça-feira) – 18h30



O STJ (Superior Tribunal de Justiça) aceitou recurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do PT (Partido dos Trabalhadores) contra a condenação do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) pelo uso da música “Pintura Íntima”, da cantora Paula Toller, durante a campanha eleitoral de 2018.

Em decisão unânime, a 3ª Turma entendeu que o então candidato à presidência não poderia ser responsabilizado pela violação de direitos autorais por parte de terceiros. Haddad alegou que o vídeo não foi produzido pela sua campanha, mas sim por desconhecidos.

Segundo o relator da ação, ministro Marco Aurélio Bellizze, nem o PT e nem o atual ministro da Fazenda tinham conhecimento ou participaram da produção do vídeo.

“Ainda que se alegue que o candidato ou o partido político se beneficiaram dos vídeos cujos conteúdos seriam irregulares, mesmo não tendo conhecimento ou controle sobre eles, essa discussão fica restrita ao âmbito do processo eleitoral, com a aplicação da legislação de regência”, disse.

Em 2021, o TJDFT condenou Haddad e o seu partido a uma indenização de R$ 100 mil à cantora pela violação dos direitos autorais de sua obra. Toller, na época, afirmou que a sua música e imagem teriam sido usadas sem sua autorização na campanha política.

Na época, o tribunal decidiu que, mesmo que a peça tenha sido produzida e divulgada por apoiadores da campanha, os réus devem ser responsabilizados.