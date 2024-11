STJ mantém prisão de motorista do Porsche amarelo que matou motoboy

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou mais um pedido de liberdade para Igor Ferreira Sauceda, o motorista do Porsche amarelo acusado de perseguição e homicídio em São Paulo. Sauceda enfrenta acusações graves de ter atropelado e matado o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de apenas 21 anos. O pedido de habeas corpus foi rejeitado, o que significa que Sauceda permanecerá detido em um presídio em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, até que o julgamento ocorra. O Ministério Público de São Paulo indiciou Sauceda por homicídio doloso triplamente qualificado, uma acusação que implica intenção de matar.

O trágico incidente ocorreu na madrugada de 29 de julho, por volta de 1h30, na Avenida Interlagos, localizada na zona sul de São Paulo. De acordo com relatos, Sauceda teria perseguido e atropelado Figueiredo após um desentendimento que envolveu um retrovisor quebrado. Apesar da vítima do atropelamento ter sido socorrido com vida e levado a um hospital no Grajaú, ele não resistiu aos ferimentos. Sauceda, por sua vez, alega que o atropelamento foi acidental e que não tinha intenção de matar, uma versão que a Justiça não aceitou até o momento. Este não é o primeiro pedido de liberdade negado a Sauceda. Em agosto, a revogação de sua prisão preventiva também foi rejeitada pelas autoridades judiciais.

Publicado por Luisa Cardoso