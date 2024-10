STJD aumenta tempo de suspensão de árbitro que errou em jogo do Fluminense

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu aumentar a punição do árbitro Paulo César Zanovelli, elevando sua suspensão de 15 para 30 dias. Essa medida foi tomada após um erro significativo cometido durante a partida entre Fluminense e São Paulo. O incidente ocorreu quando Zanovelli deixou de marcar uma falta de Calleri em Thiago Silva, o que culminou em um gol para o Fluminense. O São Paulo, insatisfeito com a decisão do árbitro, solicitou a anulação do jogo, mas o pedido foi rejeitado pelo Tribunal. Durante o julgamento, a conduta de Zanovelli foi reclassificada de acordo com o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se refere à não observância das regras do esporte.

WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias