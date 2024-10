STJD concede efeito suspensivo a jogadores de Flamengo e Corinthians

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo aos jogadores de Flamengo e Corinthians punidos por confusão durante duelo entre as equipes no returno do Brasileirão. Com a decisão, Alcaraz, do Rubro-Negro, e Cacá e Yuri Alberto, do Timão, estão liberados para atuar até o julgamento em segunda instância.

A decisão foi proferida por Marco Aurélio de Lima Choy, auditor do Pleno do STJD, e não infere no duelo entre Flamengo e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, neste domingo (20/10). A punição é restrita ao Campeonato Brasileiro.

O julgamento em segunda instância ainda não tem data para acontecer. Alcaraz e Yuri Alberto foram denunciados por agressão, segundo o artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Já Cacá foi enquadrado no artigo 250, por praticar ato desleal ou hostil.

Alcaraz foi punido com quatro jogos de suspensão pela confusão, enquanto Yuri Alberto e Cacá foram suspensos por duas partidas.