STJD interdita Arena MRV por atos de violência na final da Copa do Brasil

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Luís Otávio Verissimo acatou o pedido da Procuradoria e interditou, provisoriamente, a Arena MRV, por conta dos atos violentos que aconteceram no último domingo (10), na final da Copa do Brasil. Além disso, nesta terça-feira (12), ainda foi determinado que o Atlético-MG mandasse seus jogos para outro estádio com portões fechados, até que o clube comprove as medidas necessárias que garantam a segurança da arena.

Confira a seguir a decisão do presidente Luís Otávio:

“Trata-se de medida inominada acautelatória apresentada pela Procuradoria de Justiça Desportiva (PGJD) visando a interdição da ARENA MRV e a realização dos jogos do Clube Atlético Mineiro SAF, na condição de mandante, em outras praças desportivas, com portões fechados, em razão dos atos de violência; invasão e tentativa de invasão de campo; arremesso de bombas e outros objetos pela torcida; bem como apontamento de laser contra o goleiro adversário, fatos ocorridos na partida de 10/11/2024, contra o CR Flamengo, válida pelo segundo jogo da fase final da Copa do Brasil de 2024, disputada em Belo Horizonte”, afirmou.