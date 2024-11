STJD interdita estádio do Atlético-MG após confusão na final da Copa do Brasil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu interditar a Arena MRV, casa do Atlético-MG, em decorrência de incidentes ocorridos durante a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O clube mineiro anunciou que irá recorrer da decisão, argumentando que não teve a oportunidade de se defender adequadamente. Com a interdição, o Atlético-MG será obrigado a realizar seus jogos como mandante em outro local e sem a presença de torcedores. Para que a Arena MRV possa ser reaberta, o clube precisará demonstrar que implementou as medidas de segurança necessárias.

A Procuradoria de Justiça Desportiva mencionou diversos atos de violência, como o lançamento de bombas, invasões ao campo e o uso de lasers contra o goleiro do Flamengo. Em resposta a esses eventos, a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou um inquérito para investigar os crimes relacionados. O Atlético-MG informou que já conseguiu identificar alguns dos responsáveis pelos atos de vandalismo e que tomará as devidas providências para punir os infratores.

A decisão do STJD se fundamenta nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tratam da responsabilidade dos clubes em garantir a segurança durante os eventos esportivos. O tribunal estabeleceu um prazo de dois dias para que o Atlético-MG apresente sua defesa, e a interdição permanecerá em vigor até que o clube comprove a adoção das medidas exigidas para a segurança no estádio.

Publicado por Fernando Dias