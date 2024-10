STJD julgará pedido de anulação de Fluminense x São Paulo nesta sexta-feira

O pedido de anulação do jogo entre Fluminense e São Paulo voltará a ser julgado nesta sexta-feira (11) pelo STJD. A ação é do clube paulista que argumenta ter ocorrido um erro de direito por parte do árbitro Paulo César Zanovelli. Na ocasião, Zanovelli entendeu que houve uma falta de Calleri em Thiago Santos, mas deu vantagem ao Fluminense, já que a bola ficou com Thiago Silva. O zagueiro, no entanto, entendeu que a infração tinha sido marcada, se abaixou e colocou a mão na bola antes de recomeçar o jogo. Na sequência, Kauã Elias fez o primeiro gol. O árbitro foi chamado ao VAR e disse que havia dado vantagem no lance.

O erro rendeu ao árbitro Paulo César Zanovelli suspensão de 15 dias pelo mesmo Tribunal. Em seu depoimento, disse que cometeu erro de comunicação: “Não houve falha (da regra), mas eu poderia ter melhorado minha comunicação, ela é para todos. Eu deveria ter dito: ‘Eu autorizei’. Teve falha de comunicação. Às vezes a gente está correndo, tem a adrenalina, a palavra pode faltar. Mas eu não poderia deixar de correr com o que é justo. O senso de Justiça eu não poderia negar – disse o árbitro do jogo, que disse que não poderia anular o gol do Fluminense por uma falha dele próprio. Nunca posso beneficiar um infrator.”