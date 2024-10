STJD nega pedido do São Paulo para anular jogo contra o Fluminense

O pedido do São Paulo para anular a partida contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A decisão foi unânime, com todos os nove auditores votando contra a solicitação, alegando que não havia fundamento suficiente para a anulação do jogo. A Procuradoria do STJD analisou o caso e concluiu que o erro do árbitro Paulo Cesar Zanovelli, que não percebeu um toque na mão de Thiago Silva, não teve impacto significativo no resultado da partida. O procurador Gabriel Andrade ressaltou que o São Paulo não apresentou protesto na hora e que o gol do Fluminense aconteceu apenas 15 segundos após o lance em questão, o que não causou prejuízo defensivo ao time paulista. Os auditores do tribunal também avaliaram as evidências apresentadas pelo São Paulo e concordaram que não eram suficientes para justificar a anulação do jogo. O presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo, comentou que, apesar de reconhecer um erro de direito, este não era grave o bastante para levar à impugnação da partida.

A defesa do Fluminense argumentou que o São Paulo teve a oportunidade de se reorganizar após a falta marcada e que a ação de Thiago Silva, que gerou a controvérsia, acabou beneficiando o time adversário. Em contrapartida, a defesa do São Paulo sustentou que o erro do árbitro prejudicou sua equipe, que estava em desvantagem de 1 a 0 no intervalo. Além disso, os auditores discutiram a real existência de um erro de direito por parte do árbitro. Vale lembrar que Paulo Cesar Zanovelli já havia sido suspenso por 15 dias por não cumprir adequadamente suas funções durante a partida, mas conseguiu um efeito suspensivo aceito pelo STJD, permitindo que ele continuasse atuando.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos