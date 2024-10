STJD nega pedidos de Vasco e Corinthians e mantém datas da Copa do Brasil

Os dias, anteriormente, seriam 16 e 17 de outubro. Contudo, no dia 28 de setembro, a CBF anunciou a mudança das datas para os dias 19 e 20 de outubro.

A defesa utilizada foi que a definição de datas das competições é decisão exclusiva da Confederação Brasileira de Futebol, que agiu dentro do Regulamento Geral de Competições.

As ações feitas por Corinthians e Vasco contra a mudança das datas da semifinal da Copa do Brasil foram negadas. O julgamento foi feito nesta sexta-feira (11), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e teve uma decisão por unanimidade.

A justificativa da mudança foi que os jogadores retornando da Data Fifa não estariam preparados para seus jogos.

Os primeiros duelos entre Atlético-MG e Vasco, o Galo saiu com a vitória por 2 a 1, em Belo Horizonte. Já o Flamengo venceu no Maracanã por 1 a 0 contra o Corinthians. As partidas de volta serão em São Januário e Neo Química Arena, respectivamente.