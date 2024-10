STJD nega recurso do São Paulo para anular partida contra o Fluminense pelo Brasileiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou na manhã desta sexta-feira (11) o pedido do São Paulo para anular o jogo contra o Fluminense. O confronto foi disputado no dia 1º de setembro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A votação foi unânime contra a medida apresentada pelo Soberano. Os votantes alegaram que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli não cometeu um erro grave o suficiente para justificar a anulação da partida, que culminou na vitória do Tricolor Carioca.

O atraso se deu porque a CBF divulgou os áudios do VAR seis dias após o confronto, o que prejudicou a análise do São Paulo. A auditora Mariana Barros Barreira, presente na sessão, reconheceu a existência de um erro de direito, mas considerou que ele não foi determinante para o resultado da partida.