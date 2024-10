STJD pune jogadores por confusão em partida de Corinthians e Flamengo pelo Brasileirão

Na última sexta-feira (18), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), confirmou a punição para três jogadores envolvidos em confusão no final de partida entre Corinthians e Flamengo, no dia 1º de setembro, na Neoquímica Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Trata-se do argentino Carlos Alcaraz, o meia do Rubro-Negro carioca terá de pagar quatro jogos de suspensão. Pelo lado alvinegro, Yuri Alberto e Cacá ficarão fora de campo por duas partidas. As penalidades devem ser cumpridas apenas em jogos do Campeonato Brasileiro.

A Terceira Comissão Disciplinar do STJD também aplicou multas financeiras aos clubes envolvidos. O Corinthians foi punido em R$ 13 mil e o Flamengo em R$ 8 mil. A penalização foi imposta por conta do tumulto e atraso do reinício da partida, problemas causados pelas equipes. A decisão é de primeira instância e cabe recurso no pleno do STJD.