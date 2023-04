Stock Car: Problema mecânico impede primeira vitória da Cavaleiro Sports na categoria

Na abertura da temporada 2023 da Stock Car, a Cavaleiro Sports esteve a pouquíssimas voltas de conquistar sua primeira vitória na categoria. Neste domingo (2), em Goiânia (GO), o time largou na primeira posição da corrida 2 com Marcos Gomes, que havia finalizado a primeira prova em décimo. O campeão de 2015 liderava até o pit stop, quando um problema mecânico atrasou sua saída dos boxes e impediu o triunfo do time comandado por Beto Cavaleiro.

“Sabia que tinha um carro bom para ir para frente e tentei ser agressivo e, ao mesmo tempo, cuidar do carro e dos freios”, contou Gomes, em alusão aos novos pneus da Stock Car, fornecidos pela Hankook. “Ganhei muitas posições na corrida 1 e, na corrida 2, larguei bem e vim abrindo do segundo colocado. Tudo vinha caminhando para nossa primeira vitória. Consegui abrir uma diferença boa, mas a embreagem acabou deixando a gente na mão na parada de boxes, em que o carro morreu”, lamentou. “Até tentei engatar a primeira marcha, mas a embreagem estava muito baixa e foi isso que tirou nossa vitória. Mas estou feliz, pois a equipe trabalhou muito bem!”, destacou.

Já o companheiro de Gomes, Denis Navarro, esteve muito perto de conquistar um Top-10 na corrida 2: o paulista colocou seu Chevrolet Cruze em 11º, após um início tumultuado, em sofreu um furo de pneu na primeira prova. “Tivemos um toque na corrida 1, que furou nosso pneu. Mas a equipe está de parabéns, pois conseguimos nos recuperar. Saímos daqui em 13º no campeonato e agora é pensarmos em Interlagos para buscarmos mais pontos”, destacou Navarro.

A Stock Car volta às pistas para a segunda etapa do ano no dia 23 de abril. A prova será no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

MS2 Comunicação