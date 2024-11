‘Stranger Things’: estreia da última temporada é revelada 

Uma das séries de maior sucesso da Netflix chega em sua reta final. Depois de uma quarta temporada que acumulou mais de 140 milhões de horas em visualizações ao redor do mundo, a fase final da história de Onze (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp) chega ao fim. Celebrando o Stranger Things Day, que é comemorado no dia 6 de novembro — remetendo ao dia do desaparecimento de Will Byers na série —, a Netflix aproveitou para revelar que a quinta temporada chegaram em 2025 na plataforma.

WhatsApp

Fenômeno no mundo inteiro, a produção provocou o ressurgimento de itens da cultura pop da década em cada temporada, incluindo os waffles Eggo e a New Coke. Mais recentemente, deu nova vida à música “Running Up That Hill”, de Kate Bush, que fez sucesso no Spotify e entrou para o top 10 da Billboard Hot 100 pela primeira vez desde que foi lançada, em 1985. A série também ganhou mais de 70 prêmios no mundo todo, inclusive Emmys e o prêmio de Melhor Elenco em Série Dramática do Screen Actors Guild, e recebeu mais de 230 indicações.

Veja o anúncio da Netflix