Suárez decide de novo e evita vexame do Grêmio diante de quase 30 mil torcedores

Ainda vivendo a euforia pela presença do uruguaio Luis Suárez, o Grêmio escapou de seu primeiro tropeço no Campeonato Gaúcho. Mesmo atuando com um jogador a mais durante quase todo segundo tempo, o time só escapou do vexame diante do Brasil de Pelotas porque o seu atacante mais badalado marcou o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo. Suárez fez o gol e levou a torcida (mais de 29 mil torcedores) ao delírio nesta quarta-feira à noite na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Gauchão.

O gol saiu no final, em um dos raros lances de perigo dentro da área. Naquela altura, os adversários já estavam exaustos, sem forças para acompanhar as jogadas mais de perto. Foi aí que apareceu o uruguaio. Ele recebeu passe de Ferreira, de costas e na pequena área, fez o giro rápido driblando o zagueiro e batendo por cima do goleiro Marcelo Pitol. É o quinto gol de Suárez em três jogos, chamado de El Pistolero.

Com seis pontos em dois jogos, o Grêmio aparece na liderança, pois na estreia ganhou fora de casa, do Caxias, por 2 x 1. Com três pontos conquistados na vitória sobre o Aimoré, por 1 a 0, o Brasil ocupa a terceira posição, com os mesmos três pontos do vice-líder São José, e um na frente do Internacional, com dois pontos, em quarto lugar.

No primeiro tempo, o Grêmio até tentou usar a troca de passes para superar a retranca do adversário, mas acabou sendo barrado pelo jogo extremamente faltoso dos jogadores do time pelotense. O técnico Rogério Zimmermann não se importou em nada em postar seu time na defesa, abdicando inclusive de atacar.

O jogo truncado e repleto de faltas também deixou os jogadores irritados. No intervalo, Suárez discutiu com o experiente goleiro Marcelo Pitol e a confusão foi geral em campo. Os dois receberam o cartão amarelo. A discussão ainda se estendeu até o túnel.

O segundo tempo começou com a expulsão de Rone após falta violenta em cima de Pepê, logo aos dois minutos. Com um a mais, o Grêmio adotou postura ainda mais ofensiva. Aos sete minutos, Renato Gaúcho promoveu a entrada de Cristaldo, ex-Huracán, que estreou entrando na vaga de Carballo.

Mas o técnico gremista demorou para fazer outras mudanças e não soube tirar proveito a vantagem numérica em campo. O Grêmio, apesar da posse de bola, não conseguiu finalizar com perigo. A partir dos 30 minutos, o Brasil começou a apresentar sinais visíveis de cansaço. Sem força, os adversários perderam mobilidade e acabaram sofrendo o gol, aos 44, de Luis Suárez.

Na terceira rodada, o Grêmio vai enfrentar o São José, domingo, às 20h30. No mesmo dia, o Brasil vai atuar fora de casa mais uma vez, diante do Esportivo de Bento Gonçalves.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 BRASIL

GRÊMIO – Brenno; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo (Diogo Barbosa); Carballo (Cristaldo), Bitello e Pepê (Diego Souza); Everton Galdino (Gustavinho), Luis Suárez e Ferreira. Técnico: Renato Gaúcho.

BRASIL – Marcelo Pitol; Luis Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas (Cézar Henrique) e Renan Siqueira; Chicão, Guilherme Nunes (Amaral), Germano (Mário Henrique) e Rafael Pernão (Márcio Jonatan); Rone e Da Silva (Luiz Felipe). Técnico: Rogério Zimmermann.

GOL – Luis Suárez, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wagner Silveira Echevarria.

CARTÕES AMARELOS – Pepê, Ferreira, Everton Galdino, Kannemann e Luis Suárez (Grêmio); Marcelo Pitol, Rafael Pernão e Guilherme Nunes (Brasil).

CARTÃO VERMELHO – Rone (Brasil).

RENDA – R$ 1.475.002,00.

PÚBLICO – 28.067 pagantes (29.806 total).

LOCAL – Arena Grêmio, em Porto Alegre.