O time sub-20 do Bahia conquistou mais um triunfo no Brasileirão da categoria. Nesta quinta-feira (13), o tricolor bateu o Atlético-GO, por 2×0, fora de casa.

Os gols do tricolor foram marcados pelos atacantes Lucas Aruba e Juninho. O resultado colocou o Bahia no G4 do grupo B do Campeonato Brasileiro.

O clube baiano soma agora 13 pontos, apenas dois atrás do líder Palmeiras. O próximo compromisso da equipe será no dia 27 de abril, uma quinta-feira, contra o Santos, no CT Rei Pelé.