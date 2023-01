Sub-20 do Bahia encara o Santo André em duelo decisivo na Copinha

O time sub-20 do Bahia tem mais um desafio pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira (13), o Esquadrão encara o Santo André, pelo primeiro mata-mata do torneio. A partida será realizada no estádio Bruno José Daniel, às 11h, e terá transmissão pelo canal do Paulistão no Youtube.

Um dos jogadores mais experientes do elenco tricolor, o volante Hiago destaca a responsabilidade de liderar a equipe na Copinha. Na primeira fase, o Bahia ficou com a segunda colocação do grupo 23, com uma vitória e dois empates.

“Para mim, a idade é uma responsabilidade que vejo com bons olhos. Tento ajudar ao máximo a equipe passando experiência. Já vivi outras Copinhas e sei da dificuldade da competição. Fizemos bons jogos e acredito que precisamos ajustar ainda alguns detalhes ofensivos que dizem respeito a todo o grupo. Melhorando isso não tenho dúvidas que faremos uma ótima campanha nessa mata-mata”, disse o jogador.

Hiago destaca ainda que o Esquadrão tem uma defesa sólida, o que é um diferencial em um jogo tão decisivo. Quem passar entre Bahia e Santo André pegará na terceira fase o vencedor do confronto entre São Bernardo e Santos.

“Vejo nossa defesa bem sólida e montada. Assim como também estamos criando bastante chances nos jogos. São coisas que vamos trabalhar para chegar ainda mais fortes no mata-mata. A partir de agora começa outro campeonato. Qualquer time que vier acredito que será um jogo difícil, assim como todas as partidas da Copinha. Mas estamos preparados e sabemos que só o triunfo nos interessa”, contou.