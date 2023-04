Subcomandante que expulsou bombeiras por “saias curtas” é exonerado

O subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), coronel Edwin Aldrin Franco de Oliveira, acabou exonerado do cargo. A publicação feita em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF), nessa sexta-feira (28/4), é assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). O oficial envolveu-se em polêmica ao determinar que duas 3º sargentos se retirassem de formatura sob o argumento de que estariam usando “saias curtas”.

No lugar dele, assume o coronel Evandro Tomaz de Aquino.

Veja a íntegra da publicação:

O oficial é alvo de investigação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que apura crime de abuso de autoridade, previsto na Lei nº 13.869/2019 e aplicável a militares no exercício de suas funções. A ação foi ajuizada em conjunto pela Promotoria de Justiça Militar e pelo Núcleo de Gênero.

Coronel do CBMDF expulsa duas bombeiras durante cerimônia

Uma das bombeiras, apesar de ser homenageada no evento, foi expulsa da cerimônia Reprodução

Coronel do CBMDF expulsa bombeiras de cerimônia

As bombeiras justificaram que os uniformes estavam de acordo com o que prevê o regulamento da corporaçãoReprodução

Coronel expulsa bombeiras de cerimônia

A Corregedoria da corporação vai apurar se houve abuso de autoridade cometido pelo coronelReprodução

O caso, mostrado pelo Metrópoles, ocorreu em abril de 2021 durante a formatura do Curso de Altos Estudos para Praças (Caep), na qual duas 3º sargentos seriam homenageadas. O coronel, à época diretor de Ensino do CBMDF, determinou que elas se retirassem do local da cerimônia sob o argumento de que os uniformes estariam em desalinho pelo fato de usarem “saias curtas”. A solenidade homenageava os alunos que concluíram o Caep, além dos instrutores.

Conforme revelou a reportagem à época, as duas militares usaram o mesmo fardamento de eventos anteriores, com a saia no tamanho padrão estipulado pelo regulamento da corporação. As sargentos teriam sido abordadas por um capitão, que transmitiu as ordens dadas pelo coronel.