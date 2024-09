Subcomissão do Pantanal no Senado fará visita ao Mato Grosso para analisar os danos causados pelo fogo

Evento deve acontecer na primeira semana de novembro e terá como objetivo ver o que deu certo e o que faltou para evitar o desastre na região

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Corumbá (MS), 30/06/2024 – Imagens aéreas mostram áreas devastadas pelo fogo no Pantanal



O presidente da Subcomissão Permanente do Bioma Pantanal, senador Wellington Fagundes (PL-MT), pretende levar os membros da comissão para visitarem o Pantanal mato-grossense, também atingido pelas queimadas em 2024. A Jovem Pan apurou que o evento está sendo discutido entre os auxiliares de Fagundes e deverá acontecer na primeira semana de novembro. Fontes ouvidas revelaram que o objetivo da visita é ver o que deu certo e o que faltou para evitar o desastre na região pantaneira. Nesta segunda-feira (16), a Jovem Pan News mostrou uma reportagem com animais mortos, falta de água e poços artesianos perfurados para ajudar os brigadistas no trabalho diário.

O Mato Grosso tem se destacado pelos altos números de focos de incêndio. Nesta terça-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliará um convite para reunir todos os governadores no Palácio do Planalto e discutir um plano emergencial de combate aos incêndios e a liberação de novos recursos.