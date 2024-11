Substitua o amaciante por ingrediente de cozinha e terá toalhas macias

Um pouco de vinagre branco pode ser o segredo para manter suas toalhas macias como novas, segundo o site Informe Brasil.

Para isso, comece colocando as toalhas na máquina de lavar e cobrindo-as com água. Adicione 1/2 xícara de detergente em pó e duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, que ajuda a remover manchas e a deixar as toalhas mais limpas.

Na gaveta de amaciante, despeje 1/4 de xícara de vinagre branco. Esse ingrediente é ótimo para eliminar odores, suavizar as fibras e evitar o acúmulo de resíduos que deixam as toalhas ásperas.

Para um toque final de frescor, acrescente 15 gotas de óleo essencial de lavanda e selecione o ciclo de lavagem normal. Pronto, toalhas renovadas e cheirosas!

