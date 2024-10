Subtenente da Polícia Militar é morto em ataque a tiros em Bangu, Rio de Janeiro

Faleceu nesta quinta-feira, 10 de outubro, o subtenente da Polícia Militar, Antônio Cavalcante Monteiro Júnior, que foi vítima de um ataque a tiros em Bangu, Rio de Janeiro. O policial estava deixando os filhos na escola quando foi abordado por um homem que disparou várias vezes. Após duas semanas de internação no hospital da corporação, ele não conseguiu sobreviver aos ferimentos. O incidente ocorreu no dia 24 de setembro e chocou a comunidade local, especialmente pela forma brutal como o crime foi cometido, na presença da família. Desde então, as autoridades têm se mobilizado para identificar o autor dos disparos, mas até o momento não há informações concretas sobre o suspeito.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias