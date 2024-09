Sucessão na Câmara: Marcos Pereira desiste para apoiar Hugo Motta

Marcos Oliveira/Agência Senado

1 de 1 marcos pereira assina pec da anistia – Metrópoles – Foto: Marcos Oliveira/Agência SenadoEm uma reviravolta nas negociações para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara, o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) desistiu da disputa para apoiar o correligionário Hugo Motta (Republicanos-PB).

A decisão foi comunicada pelo próprio Pereira ao presidente Lula na tarde desta terça-feira (3/9), em reunião no Palácio do Planalto. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é filiado ao Republicanos, também acompanhou a conversa.

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) virou favorito para assumir a presidência da Câmara

Vice-presidente do Congresso, Marcos Pereira (Republicanos-SP)

O líder do União Brasil, Elmar Nascimento

O líder do PSD na Câmara, Antonio Brito

Após o encontro com Lula, Pereira se reuniu com Lira para comunicar sua decisão. Na conversa, o deputado do Republicanos afirmou ter desistido da disputa por avaliar que o nome de Hugo Motta agregaria mais apoios entre os parlamentares da Casa.

Surpreso, o atual presidente da Câmara chamou o deputado Elmar Nascimento (União-BA) para uma conversa. Elmar, até então, era apontado como o nome favorito de Lira, mas enfrentava resistência sobretudo por parte de integrantes do governo.

A expectativa agora de Hugo Motta agora é conseguir reunir o maior número de apoios e fazer com que Elmar e o deputado Antonio Brito (PSD-BA), que também se coloca como pré-candidato à sucessão de Lira na Câmara, desistam da disputa.