Sucessão na Câmara: PSB abandona Elmar e se reúne com Hugo Motta

Após Elmar Nascimento (União Brasil-BA) sinalizar que vai desistir da disputa, partidos como o PSB e PDT começam a abandonar o parlamentar e a fazer acenos para Hugo Motta, candidato à presidência da Câmara apoiado por Arthur Lira (PP-AL).

Nesta terça-feira (5/11), por exemplo, a bancada do PSB vai se reunir com Motta. A coluna apurou que, durante o encontro, os deputados da sigla do vice-presidente Geraldo Alckmin vão pedir “mais protagonismo” para a legenda na Casa.

Em troca do apoio ao candidato de Lira, os deputados do PSB também pretende pedir a Motta a presidência de comissões temáticas na Câmara e aprovação de alguns projetos de lei que reforcem as bandeiras políticas que o partido defende.

Lideranças do PSB e do PDT afirmam que a expectativa é que os dois partidos anunciem ainda nesta semana apoio ao candidato de Lira. Até então, as duas siglas vinham sinalizando apoio a Elmar Nascimento na disputa.

E o candidato de Kassab?

A coluna apurou que o deputado Antonio Brito, candidato do ex-ministro Gilberto Kassab ao comando da Câmara, prometeu a aliados e interlocutores no fim de semana continuar na disputa, mesmo diante da pressão para desistir e também apoiar Motta.

Brito se reuniu no sábado (2/11), em São Paulo, com Kassab e com Elmar Nascimento. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, também compareceu. O parlamentar do PSD deve, inclusive, conversar com a bancada do PSOL nesta terça