Sucesso como virgem na Globo, Daniel Rangel namora ex-atriz mirim

Foto: Instagram/Reprodução

1 de 1 foto colorida de homem de blusa verde tirando foto com celular – metrópoles – Foto: Foto: Instagram/ReproduçãoParte do elenco de Família é Tudo, o ator Daniel Rangel tem feito sucesso como o tímido Guto. O jovem é um nerd e virgem, que é apaixonado por Lupita (Daphne Bozaski), mas não consegue se declarar. Mas na vida real as coisas são um pouco diferentes.

Enquanto Guto mantém sua paixão em segredo, Daniel Rangel possui um namoro e uma longa história de amor aqui fora. Ele está junto com a ex-atriz mirim Hanna Romanazzi desde 2016, entre idas e vindas.

Daniel Rangel e Hanna Romanazzi (1)

Daniel Rangel e Hanna Romanazzi Foto: Instagram/Reprodução

Daniel Rangel e Hanna Romanazzi (3)

Daniel Rangel e Hanna Romanazzi Foto: Instagram/Reprodução

Daniel Rangel e Hanna Romanazzi (2)

Daniel Rangel e Hanna Romanazzi Foto: Instagram/Reprodução

Nas redes sociais, é possível acompanhar momentos de romance do casal que divide a mesma profissão.

Mas enquanto ele vai fazer 10 anos de carreira em 2025, ela começou ainda criança como a filha do jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) em A Favorita. Embora não apareça muito nas telinhas, a loira participou da primeira fase de Vai na Fé no último ano.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?