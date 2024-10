O filme A Forja – O Poder da Transformação tem se destacado nas bilheterias brasileiras desde sua estreia, em 26 de setembro. Com mais de 615 mil ingressos vendidos até o momento, o longa, dirigido pelos irmãos Alex e Stephen Kendrick, é exibido em 655 salas de cinema pelo país. O sucesso do filme é notável, com um crescimento de 112% nas vendas de ingressos em relação ao seu primeiro final de semana.

A trama de A Forja conta a história inspiradora de Isaías Wright, um jovem sem perspectivas que, desafiado por sua mãe e orientado por um empresário temente a Deus, descobre seu propósito e transforma sua vida. O filme aborda temas de fé, superação e discipulado, conquistando 99% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Distribuído no Brasil pela Paris Filmes e 360 WayUp, A Forja continua a atrair grande público, mesmo com a forte concorrência de blockbusters como Coringa: Delírio a Dois. O longa reafirma o sucesso da parceria entre os irmãos Kendrick e as produtoras Affirm Films, Faithstep Films e Provident Films, com uma narrativa poderosa que motiva os espectadores a refletirem sobre seus relacionamentos e propósito de vida.

The post Sucesso de bilheteria, “A Forja” acumula mais de meio milhão de ingressos vendidos no Brasil appeared first on Fuxico Gospel.