Sucesso em séries, Juliana Paes desabafa sobre novelas

A atriz Juliana Paes, assim como Bruna Marquezine, conquistou sucesso mundial ao deixar o contrato fixo com a Globo e se dedicar a outras produções. Recentemente, ela foi a estrela de Pedaço de Mim, série da Netflix que conquistou repercussão internacional.

De acordo com dados divulgados pela Netflix, a produção se tornou a quinta mais assistida entre as séries no TOP Global de produções de língua não-inglesa feitas para a televisão na semana de lançamento.

Na Disney, Juliana Paes protagonizou a produção Vidas Bandidas, sobre violência e crime no Rio de Janeiro.

1 de 5

Juliana Paes

Divulgação

2 de 5

Juliana Paes

Foto: Netflix/Reprodução

3 de 5

Juliana Paes

Foto: Netflix/Divulgação

4 de 5

Jacutinga (Juliana Paes), de Renascer

Reprodução/Globo

5 de 5

Juliana Paes em viagem

Reprodução

Juliana Paes opina sobre séries e novelas Apesar do sucesso conquistado, a atriz refletiu sobre a rivalidade entre séries e novelas. Ela não acredita que as novelas serão superadas pelo outro gênero.

“A novela sempre vai ter lugar no coração dos brasileiros. Anota aí”, disparou a atriz, em entrevista à Folha de S.Paulo, durante o Rock in Rio.

Mesmo com a fala, Juliana Paes se disse surpreendida pela repercussão da produção da Netflix.

“Não esperava. Foi muito bacana e merecida para toda a produção da série. A gente ficou em primeiro lugar no Brasil algumas semanas, depois lideramos o ranking em língua não inglesa”, concluiu.