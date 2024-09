Suco rico em antioxidantes “derruba” o colesterol e turbina imunidade

Skynesher/Getty Images

1 de 1 Foto colorida de um suco – Metrópoles – Foto: Skynesher/Getty ImagesUma receita de suco natural, com apenas três ingredientes, traz uma série de benefícios para a saúde, amenizando os efeitos da idade e do tempo. Além disso, ele ajuda a controlar o colesterol alto e a fortalecer o sistema imunológico. As informações são do site “ndmais.com”.

Dentre os benefícios deste suco natural, vale citar que ele ajuda a reduzir o nível de colesterol alto no corpo, assim como fortalece o sistema imunológico e controla os níveis de açúcar no sangue.

Um dos ingredientes da bebida é ainda capaz de auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares, pressão alta e osteoporose. Por fim, por conter uma semente em específico, a receita melhora a digestão, com antioxidantes que combatem os radicais livres, ajudando as células do corpo contra danos oxidativos.

Vale ressaltar que é importante aplicar uma pequena porção na pele e esperar alguns minutos, no caso de uma possível reação alérgica indesejada, sempre tomando todo cuidado possível com os ingredientes manuseados, pois isso evita complicações que poderiam ser facilmente evitadas.

Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de vida & estilo e receber notificações em tempo real?