Sudesb decide suspender uso do Estádio de Pituaçu por até 30 dias

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), definiu, na última quarta-feira (16), a paralisação do uso do gramado do Estádio de Pituaçu durante até 30 dias. O motivo é garantir plena recuperação do gramado do estádio.

“A intensa agenda de jogos realizada em 2024 – desde março até a presente data já são 170 partidas, tendo dias de ter até cinco jogos, como no dia 24 de agosto, seguido por 4 partidas dois depois, 26/08 – tem dificultado a recuperação adequada do gramado, mesmo com a aplicação contínua de tratamentos, insumos e fertilizantes. O pisoteio constante e o estresse sofrido pela grama não têm permitido que os cuidados surtam os efeitos desejados”, afirmou a assessoria da entidade.