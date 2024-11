Sudeste deve ter tempo firme e sem precipitações nesta segunda

A previsão do tempo para esta segunda-feira indica que uma onda de calor intenso se instalará em grande parte do Brasil ao longo da semana. Na capital paulista, as temperaturas devem subir significativamente, com máximas previstas de 28ºC, podendo alcançar até 34ºC nos próximos dias. O Rio de Janeiro também não escapará do calor, com temperaturas em torno de 29ºC e sem previsão de chuva, prometendo dias quentes e secos. Já em Brasília e Goiânia, as máximas devem atingir 27ºC e 28ºC, respectivamente, com uma leve possibilidade de chuvas esparsas.

No Sudeste, a estabilidade climática predomina, sem previsão de sistemas que possam alterar o clima no início da semana. Entretanto, uma nova frente fria se aproxima do sul do Brasil, trazendo chuvas para o estado do Rio Grande do Sul, especialmente nas regiões de Bajé e na Fronteira Oeste Gaúcha. A Defesa Civil já emitiu alertas para a possibilidade de chuvas fortes nessas áreas, que podem causar transtornos. No último fim de semana, a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, foi surpreendida por chuvas intensas, acumulando mais de 50 mm em menos de 30 minutos, o que resultou em uma tragédia que vitimou uma blogueira local.

Enquanto isso, o tempo firme predomina em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, proporcionando dias ensolarados e quentes. No Nordeste, o interior da Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins deve receber chuvas no início da semana, trazendo um alívio para as altas temperaturas. As áreas do leste da região Nordeste, por outro lado, apresentam tempo firme, sem previsão de chuvas significativas.

*Com informações de Paula Nobre