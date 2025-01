Sudeste e Centro-Oeste devem ter chuvas fortes nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (9), o Brasil enfrenta um cenário climático desafiador, com chuvas intensas afetando diversas regiões do país. O destaque vai para o Espírito Santo, onde as precipitações são mais severas. De acordo com a meteorologista Paula Nobre, o fenômeno é causado pelo sistema de zona de convergência do Atlântico Sul, um padrão climático comum durante o verão. As áreas mais impactadas incluem o norte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, norte de Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. A meteorologista emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas volumosas, especialmente no Espírito Santo, com cidades como Jaguaré, São Mateus, Colatina, Linhares e Conceição da Barra em estado de atenção.

O mapa da Climatempo revela a formação de um corredor de umidade que se estende do Rio de Janeiro e Espírito Santo até Mato Grosso. Em contraste, o sul do Rio Grande do Sul e o sul de Mato Grosso do Sul devem permanecer com tempo firme, seco e quente, apresentando umidade relativa do ar abaixo do ideal para a saúde. Apesar das chuvas, as temperaturas continuam elevadas em várias capitais. São Paulo, por exemplo, registra uma máxima de 29ºC, enquanto Curitiba e Brasília marcam 26ºC, e Belo Horizonte, 25ºC. A meteorologia também destaca o litoral de São Paulo, onde a cidade de Peruíbe registrou mais de 150 mm de chuva em apenas três horas.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA