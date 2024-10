Sudeste tem alerta para chuva nesta segunda

O início desta semana traz consigo um cenário meteorológico marcado por chuvas volumosas em várias partes do Brasil. De acordo com a Paula Nobre da Jovem Pan, a capital paulista e sua região metropolitana não experimentaram chuvas intensas, mas algumas áreas próximas registraram acumulados significativos. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, por exemplo, teve um acumulado de 96 mm. Em Minas Gerais, as cidades de Itajubá e Santa Rita do Sapucaí registraram 144 mm e 141 mm, respectivamente. No estado do Rio de Janeiro, Mangaratiba acumulou 119 mm, enquanto Itaguaí registrou 91 mm. No interior de São Paulo, a cidade de Jales também teve um acumulado considerável de 99 mm. As áreas de instabilidade continuam a atuar, trazendo chuvas fortes para grande parte do Brasil. O mapa de risco meteorológico destaca umidade intensa sobre Minas Gerais, Goiás, Brasília e Espírito Santo, onde o tempo permanece fechado com possibilidade de chuvas fortes. Em São Paulo e na metade leste de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, as chuvas serão menos intensas.

No sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que receberam chuvas volumosas recentemente, devem ter uma diminuição na precipitação, com tempo mais firme. As temperaturas variam em diferentes regiões. Em São Paulo, a máxima prevista é de 26 °C, com sol predominando e pancadas de chuva típicas da primavera no final do dia. Belo Horizonte terá tempo fechado e máxima de 22 °C, mesma temperatura prevista para Curitiba. Em Cuiabá, a máxima chega a 32 °C.

Publicado por Luisa Cardoso