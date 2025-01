Sudeste terá pancadas de chuva no fim da tarde desta quarta

A previsão do tempo para o Brasil nos próximos dias indica um cenário de fortes chuvas em diversas regiões do país. De acordo com a meteorologia, a chuva intensa, acompanhada de granizo, deve atingir áreas de Minas Gerais, interior de São Paulo e algumas partes do Centro-Oeste. Este padrão climático é típico do verão, caracterizado por sol durante a manhã e pancadas de chuva à tarde, especialmente na capital paulista e na região Sudeste. Em São Paulo, as temperaturas podem chegar a 30ºC, seguidas por chuvas fortes no final do dia.

No Norte de Minas Gerais e Espírito Santo, a previsão é de chuvas intensas, com possibilidade de granizo. A situação é semelhante em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, onde a chuva pode ser mais intensa no início da semana. O corredor de umidade entre as regiões Sudeste e Centro-Oeste continua a provocar chuvas significativas, um fenômeno comum nesta estação. No Sul do Brasil, a previsão é de chuvas mais fracas, com tempo mais firme no Rio Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina.

O mapa de risco destaca o Espírito Santo e o leste de Minas Gerais como áreas de perigo para chuvas fortes, com risco de deslizamentos de terra devido ao solo encharcado. As temperaturas máximas previstas para hoje são de 30ºC em São Paulo, 27ºC em Vitória, 25ºC em Curitiba e 29ºC em Cuiabá, onde o tempo estará fechado. A meteorologia alerta para a necessidade de atenção redobrada devido às condições climáticas, que, embora típicas do verão, podem causar transtornos significativos.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA