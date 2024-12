Sudoeste baiano: Complexo de Escuta de Vitória da Conquista ganha prêmio nacional

O Complexo de Escuta Protegida de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi reconhecido como o melhor do país na categoria “Poder Executivo” do Prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A premiação, anunciada na última terça-feira (10), valoriza iniciativas que promovem os direitos de crianças e adolescentes.

Inaugurado em 2021, o Complexo de Escuta oferece um espaço seguro para crianças e adolescentes vítimas de violência relatarem suas experiências, sem o risco de revitalização. A iniciativa inovadora, que já atendeu mais de 390 casos, chamou a atenção de especialistas e autoridades nacionais e internacionais, como a Childhood Brasil e o Tribunal de Justiça da Bahia.

Prefeita fala sobre a conquista | Foto: Reprodução / Prefeitura de Vitória da Conquista

A prefeita Sheila Lemos destacou a importância do reconhecimento: “Esse prêmio é fruto de um trabalho conjunto de diversas instituições dedicadas à proteção da infância e adolescência em nossa cidade. Vamos continuar investindo em políticas públicas que garantam os direitos das nossas crianças e adolescentes.”