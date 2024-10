Suel estreia “Pôr do Suel Completo” com duas músicas inéditas

Suel lança nesta quinta-feira (10/10) a terceira e última parte de seu aclamado projeto, “Pôr do Suel” com três regravações e duas músicas inéditas, “Filha da Rua” feat. Mr Dan e a faixa solo “Marco Zero”. Ao todo, o DVD, que foi divido em três partes, conta com 20 gravações registradas em Abril deste ano, ao vivo, na cidade de Recife.

Para a obra audiovisual, que já possui quinze videoclipes no YouTube, Suel teve a honra de dividir o palco com os artistas Toni Garrido em “Oyá”, Marvvila em “Tomara”, Mr Dan em “Filha da Rua”, a dupla Raphaela e Priscila na música “Metade Vai, Metade Fica” e o grupo Menos é Mais na faixa “Vitamina C” (que possui mais de 3 milhões de views no YouTube e já debutou no Top 200 do Spotify).

Dentre todas as faixas do DVD, o feat. com Menos é Mais se destaca nas plataformas de streaming e já é um sucesso nas playlists dos amantes de pagode ao redor de todo o Brasil.

“Cantar com o Menos é Mais foi um prazer! Além de sermos parceiros de profissão, criamos admiração uns pelos outros e acho que conseguimos passar esse clima de união no palco. Nossa música, ‘Vitamina C’, é divertida, leve e alegre, assim como foi esse encontro!”, relembrou Suel sobre a parceria com o grupo.

Sobre a realização desta obra, Suel diz: “Esse projeto é uma realização na minha carreira e estou muito feliz em compartilhar com todos a parte final do “Pôr do Suel”. Esse DVD é só alegria!”.