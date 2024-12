Sul do Brasil entra em alerta para chuvas intensas nesta sexta

A previsão do tempo para esta sexta-feira (06) indica um dia quente em São Paulo, com temperaturas que podem atingir até 29ºC. Na quinta-feira (05), a capital paulista experimentou chuvas significativas, com a região da Vila Maria acumulando 34 mm de precipitação. Outras áreas da cidade registraram médias de 25 a 26 mm. Para hoje, espera-se que as pancadas de chuva sejam menos intensas e ocorram principalmente durante a tarde. A temperatura, que subiu rapidamente de 20ºC para 27ºC na tarde de ontem, deve continuar em elevação ao longo do dia.

No Sul do Brasil, a situação é de alerta devido à atuação de vários sistemas meteorológicos, incluindo uma frente fria e um sistema de baixa pressão. Ventos quentes vindos do Norte também contribuem para a previsão de chuvas fortes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Oeste do Paraná. Essas regiões devem se preparar para precipitações intensas e ventos fortes. O mapa de chuvas indica instabilidades também no Sul de Mato Grosso do Sul, boa parte do Paraná e no Oeste paulista, especialmente na região de Presidente Prudente.

Enquanto isso, áreas do Sudeste, como Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, devem enfrentar um dia de calor intenso, com possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. As temperaturas máximas previstas incluem 29ºC em Campo Grande, 30ºC em Brasília e Palmas, 33ºC em Porto Alegre e até 31ºC em Salvador. A tendência de chuvas fortes no Sul do Brasil deve se manter durante o fim de semana, enquanto São Paulo experimenta um clima típico de verão, com calor predominante, chuvas esparsas e máxima de 29ºC. O verão, que começa oficialmente em 21 de dezembro, já dá sinais de sua chegada. As condições climáticas atuais, com calor intenso e chuvas esparsas, são características dessa estação.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA