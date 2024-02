Sul Global é parte incontornável para solucionar crises, diz Lula

Em discurso na Cúpula da União Africana, o presidente falou em “criar uma nova ordem mundial” que seja “mais justa”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o chamado Sul Global é uma parte “incontornável” para a solução das novas crises mundial. Ao discursar neste sábado (17.fev.2024) da 37ª Cúpula da União Africana, realizada em Adis Abeba, capital da Etiópia, o chefe do Executivo falou em“criar uma nova ordem mundial” que seja “mais justa”.

“Precisamos criar uma nova governança global, capaz de enfrentar os desafios do nosso tempo”, afirmou. Lula ressaltou os laços que unem o Brasil ao continente africano e disse ser preciso “traçar” os “próprios caminhos” na “ordem internacional que surge”. Segundo o presidente, “a multipolaridade é um componente inexorável e bem-vindo ao século 21”.

Lula afirmou que a consolidação do Brics “como principal espaço de articulação dos países emergentes” é um “avanço inegável” da nova ordem multipolar. Segundo ele, os países emergentes são essenciais para a “abertura de um novo ciclo de expansão mundial” que combine crescimento, redução de desigualdades e preservação ambiental.

O Brics foi criado em junho de 2009 por Brasil, Rússia, Índia e China. Depois, entrou a África do Sul, em 2010. Outros países estão em processo de admissão e engrossaram o bloco: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.

“O Sul Global está se constituindo em parte incontornável da solução para as principais crises que afligem o planeta. Crises que decorrem de um modelo concentrador de riquezas e que atingem, sobretudo, os mais pobres e, entre eles, os imigrantes”, disse Lula. “A alternativa às mazelas da globalização neoliberal não virá da extrema-direita racista e xenófoba. O desenvolvimento não pode continuar sendo privilégio de poucos”, acrescentou.

A expressão “Sul Global”, usada com frequência por Lula e outros integrantes do governo, refere-se a países localizados majoritariamente no hemisfério sul e que possuem desafios semelhantes de desenvolvimento econômico e social a despeito de contextos culturais heterogêneos entre si. Leia mais sobre o significado da expressão nesta reportagem do Poder360.

CRITICA ONU E GUERRA EM GAZA A viagem de Lula é mais uma tentativa do Brasil de liderar discussões sobre combate à fome e pacificação mundial. Em seu discurso, o presidente falou sobre os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Citou a “resposta desproporcional” de Israel na Faixa de Gaza depois do ataque realizado pelo Hamas em 7 de outubro.

Antes de seu discurso, às margens da cúpula, o petista se encontrou com o primeiro-ministro da Palestina, Mohammad Shtayyeh.

Lula afirmou que “ser humanista” implica “condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis israelenses” e demandar a libertação dos reféns. Mas, também, no “rechaço a resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30.000 palestinos em Gaza –em sua ampla maioria, mulheres e crianças– e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população” do enclave.

Segundo ele, a solução para a crise só “será duradoura” se o mundo “avançar rapidamente” na criação de um Estado palestino livre, soberano e reconhecido como integrante pleno da ONU (Organização das Nações Unidas). O presidente voltou a dizer que o Conselho de Segurança da ONU deve ser “mais representativo” e a criticar que alguns países tenham direito a vetos.

“Há 2 anos, a guerra na Ucrânia escancara a paralisia do Conselho. Além da trágica perda de vidas, suas consequências são sentidas em todo o mundo, no preço dos alimentos e de fertilizantes”, declarou. “Não haverá solução militar para esse conflito. É chegada a hora da política e da diplomacia”, disse.

PERDÃO À DÍVIDA AFRICANA Desde o início de seu mandato, em 2023, Lula tem cobrado dos países ricos uma série de ações, como o perdão das dívidas dos países africanos e a inclusão do continente no Conselho de Segurança da ONU e no G20 –grupo que reúne os países com as maiores economias do mundo.

Em seu discurso neste sábado (17.fev), Lula declarou: “A presença da União Africana como membro pleno do G20 será de grande valia. Mas ainda é necessário a inclusão de mais países do continente como membros plenos. Temos agendas comuns a defender”.

E acrescentou: “É preciso buscar soluções para transformar dívidas injustas e impagáveis em ativos concretos, como rodovias, ferrovias, hidroelétricas, parques de energia eólica e solar, produção de hidrogênio verde e redes de transmissão de energia”.

Segundo Lula, “retomar a aproximação do Brasil com a África é recuperar laços históricos e contribuir para a construção de uma nova ordem mundial, mais justa e solidária”.

UNIÃO AFRICANA Sediada na Etiópia, a entidade foi criada em 2002 com o objetivo de fortalecer a paz, a soberania e o desenvolvimento socioeconômico do continente africano. Composta por 55 integrantes, é considerada a organização internacional africana mais abrangente.

A organização mantém uma relação de parceria com o Brasil desde 2009, quando passou a vigorar acordo de cooperação técnica assinado em 2007, no 2º mandato de Lula. O acordo permite a atuação brasileira em países africanos com os quais o Brasil ainda não possui acordos bilaterais.

Na viagem de Lula, o governo pretende assinar um memorando para determinar parceria a preservação da memória da escravidão e do tráfico transatlântico de africanos escravizados ao continente americano. O novo acordo visa a fortalecer ações de combate a violações de direitos humanos.